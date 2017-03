Ott Tänak: Mehhikos mängivad suurimat rolli kuumus ja kõrgus merepinnast

«Mehhikos tuleb silmas pidada kahte asja – kuumust ja kõrgust merepinnast. Sõidame sinna alati veidi varem kohale, et aklimatiseeruda, aga kui kiiruskatsed algavad, pead esimesest hetkest peale sajaprotsendiliselt valmis olema,» rääkis Tänak M-Spordi kodulehele.

«Suur kõrgus merepinnast tähendab seda, et võimsust on palju vähem ja sellele tuleb pidevalt mõelda. Sõidujoon peab olema puhas ja täpne ning kiirusel ei tohi lasta langeda,» lisas ta. «Katsed on mõnusad ja sujuvad, aga teisel läbimisel võivad nad üsnagi rööpasse minna ja seda tähtsam on puhas sõit. Uutel autodel on palju aerodünaamilisi detaile ja keegi ei taha katse ajal neist ainsatki kaotada.»

Tänaku sõnul õnnestus testimine kenasti. «Samas pole me saanud sel aastal veel kuigi palju kruusal sõita, nii et hea rütmi kiire leidmine on võtmeküsimus,» märkis ta. «Lisaks oleme avapäeval jälle esimeste seas ja peame teed puhastama – mul pole selles osas kruusal üldse kogemusi. Tuleb huvitav ralli, kus leidub kindlasti palju avastamisväärset, aga ootan seda põnevusega ja tahan näha, mida suudame,» lõpetas eestlane.

Rallile antakse avalöök Eesti aja järgi reedese päeva esimestel tundidel sõidetavate katsetega.