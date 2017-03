Rakvere Tarvast lahkunud leegionär saatis Andres Sõbra suunas väga krõbedad sõnad

Sel hooajal Tarva eest mänginud, kuid ootamatult meeskonnast lahkunud Bakeri äramineku tagamaid pole avalikustatud, kuid paistab, et põhjuseks oli konflikt treeneri Andres Sõbraga. Nimelt postitas Baker oma avalikule Instagrami kontole pildi, mille all endine tiimikaaslane Timo Eichfuss uurib, kas Baker on Austraaliasse läinud.

Baker vastab väga krõbedate sõnadega: «Vennas, pidin sealt (Tarvast) minema saama. Paks mees (Andres Sõber) on täielik värdjas. Jah, tulin Austraaliasse.»

Vaata kõnealust pilti ja kommentaari siit.