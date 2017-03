Eesti freestyle-suusataja Kelly Sildaru asub homme võistlema Norra X-mängude pargisõidus. Noor eestlanna ütles enne võistlust, et rada on huvitav ja rohkete hüpetega. Samas tunnistas Sildaru, et kuna rada on ehitatud pisut laugele nõlvale, siis on teda kummitamas juba tuttav hooprobleem, ent võistluspäeval loodetakse sellele siiski lahendus leida.