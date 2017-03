Postimees Norra X-mängudel: Kelly Sildaru ei pruugi homme startida

«Ilm on hea, aga rada on meie jaoks pisut aeglane. Olud on keerulised. Kui sul on täiusliku ilm, aga kiirust ei ole… samas kõik on võimalik. Esimene aasta Aspenis oli ka väga raske. Viimase treeninghüppe hüppasime veel nukki, aga siis hakkas temperatuur mängima ning lumi muutus mõnusalt plastikuks,» ütles Kelly treenerist isa Tõnis Sildaru.

Kelly sõnul oleks võistluse ärajäämine valus, sest ta ootas Norra X-mänge väga. «Kurb, sest siin on lahe pargisõidurada. Siin on neli hüpet ja kui alguses rada nägin, olin väga põnevil. Kahju oleks, kui ma ei saa võistelda, aga kahjuks hoogu ei ole,» ütles ta.

Hoovõtuga pole Norras probleeme ainult Kellyl. Lumelaudurite protesti tõttu lükati edasi nende kvalifikatsioonivõistlus. Korraldajate sõnul teevad nad endast kõik, et sportlaste soove arvestada. Samas ei usu Tõnis, et nende jaoks midagi homseks märkimisväärselt muutuks. «Me ei taha olla negatiivsed, mis see aitab, kui me vingume? Uusi hüppeid ei ehita keegi,» tõdes ta.

Kuid mis aitaks? «Kogemuse põhjal tundub, et kui korraks viskaks +2 peale ja siis -2 peale – see võiks aidata. Kahjuks lubab ööks ja varahommikuks lumesadu – see on korralik väljakutse,» jätkas Tõnis.