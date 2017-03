Uue koduklubi juurde jõudnud Veideman: tulin siia, et mänge võita

«See on minu teine kord väljaspool Eestit,» rääkis Veideman pressikonverentsil, mida kajastati klubi kodulehel. «Saksamaal läks mul hästi, aga paraku sai see läbi. Loodan, et mul läheb siin Itaalias paremini,» lisas Eesti koondislane.

Udine meeskonnas särgi number 6 selga tõmbav Veideman ütles uuele hooajale ette vaadates, et tahab tiimil aidata võita võimalikult palju mänge. «Eeldan, et liiga on väga tasavägine. Minu ülesanne on olla tagamängija, kuid võin võimalusel käituda ka mängujuhina. Loodan, et lõpetame hooaja võimalikult kõrgel ja minu eesmärk on võita mänge,» selgitas Veideman.