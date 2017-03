Veideman: otsustasin riskida, sest Eestist on kuradima raske välja saada

Kolm ja pool hooaega Kalev/Cramos mänginud 192 cm pikkuse tagamehe lahkumine senisest koduklubist tekitas vastakaid arvamusi, sest Eestis on üleminekuaken sulgunud ja Kalev ei saa Veidemani asemele enam kedagi muretseda. Uudisele järgnenud päevade jooksul on selgeks saanud, et Veidemanil oli karjääri huvides uut hüppelauda vaja ja nendel hetkel tuleb eelkõige mõelda endale.

«Sain lõpuks pakkumise, mis mulle meeldis. See on riskivärk, aga ma arvan, et mul on siit vähe lihtsam kuskile edasi saada. Eestist on ikka kuradima raske välja saada,» rääkis Veideman telefonitsi Postimehele. Veideman teab, millest räägib – Kalev/Cramo osales küll tema tulevasest mängupaigast selgelt tugevamas Ühisliigas, aga piisavalt häid pakkumisi ei tulnud isegi pärast edukaid hooaegu.

«Siin peaks olema lihtsam silma jääda. Vahet ei ole, kas Serie A klubidele või muude tippliigade meeskondadele. Veel kord, see on risk, aga tuleb proovida,» lisas ta.

Risk seisneb selles, et Itaalia teises liigas ehk Lega Dues saab korraga üles anda ainult kaks välismängijat. Udine nimekirjas on neid pärast Veidemani palkamist kolm. NBA kogemusega Allan Ray peaks 10–15 päeva jooksul terveks saama ja seega ei pruugi Veidemani lähitulevik üldse nii roosiline olla. Udine on Lega Due idakonverentsis saanud 10 võitu ja 13 kaotust. Play-off’i koht on kahe võidu kaugusel. Kui sinna ei jõuta, saab Veidemani hooaeg otsa maksimaalselt seitsme matšiga.

«Ega mind ei toodud siia selleks, et ma hullult punkte viskaks. Peatreeneri (Lino Lardo – toim) jaoks on hästi tähtis kaitsetegevus ja võistkondlik mäng. Tal oli vaja n-ö peaga mängijat vaja, sellepärast ta minu kasuks otsustaski,» kirjeldas Veideman oma võimalikku rolli. Heitlust kogenud skoorimasina Rayga ta ei karda, sest seegi on osa riskist.

Lega Due võib esialgu õlgu kehitama panna, aga sel hooajal Kalev/Cramo särgis keskmiselt 11 punkti visanud Veidemani sõnul on Udine organisatsioon jätnud üdini positiivse mulje. «Meile on asjad tehtud väga mugavaks. Tõesti, seni on siin kõik olnud väga super. Rohkem ei oska eriti midagi tahta,» ütles ta.

Pühapäeval kohtub Udine võõrsil Imolaga, kes on Lega Due idadvisjonis 8 võidu ja 15 kaotusega 14. positsioonil. Järgmise nädala kodumäng Triestega (16 võitu, 7 kaotust) toob ligi 4000 pealtvaatajat mahutavasse halli täismaja, sest kõik piletid on juba välja müüdud. Põhjust pole vaja kaugelt otsida – kaht linna lahutab vaid 60 kilomeetrit ja tegu peaks olema Kirde-Itaalia ühe tulisema korvpalliderbiga.