Postimees Norra X-mängudel: Kelly vanemaid ootab ees tõsine määrdetöö

«Kui lapsed öösel magavad, määrime meie kahekesti Lilianiga suuski. Tema paneb määrde alla, mina puhastan. Ja nii mitu kihti. Õhtu jooksul määrime kaks paari ära. Igale suusale läheb oma kolm-neli kihti. Üleeile alustasime kella 23 ning läks kella 2 öösel välja. Eks meil võtab suuskade määrimine kauem aega, kui elukutselistel määrdemeistritel,» rääkis Kelly treenerist isa Tõnis.

Juba mõne aasta pärast läheb Tõnise elu veelgi raskemaks, sest Henry tõestas SFR Touri etapivõiduga, et ka temal on tõsine kavatsus suurde mängu sekkuda. «Siin oleme kõik neljakesti väljas, tavaliselt oleme kolmekesti. Henry on meile suureks abiks, aga kui ta kord ise võistlema hakkab, siis läheb mul raskemaks. Üks abiline kaob ära, aga rajal on vaja jälgida kahte sportlast,» tõdes Tõnis.