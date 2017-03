Imelise võidu Barcelona fännidele pühendanud peatreener: seda mängu mäletavad kõik

«Seda on raske sõnadesse panna, sest see oli justkui õudusfilm. Meil polnud enam midagi kaotada, sest olime kõik Pariisis juba ära kaotanud,» viitas Enrique eile kaheksandikfinaali avamängule, mille Barca kaotas võõrsil 0:4.

«See võit tuli meie uskumise pealt. Võtsime riske ja see õigustas ennast. Poolajal rääkisime, et peame kolmanda värava ära lööma ja seda me ka suutsime. Aga siis skooris Cavani (PSG mängumees- toim), kuid meie mängijaid näitasid jällegi usku endasse ja sama tegi kogu Camp Noule kogunenud rahvas. Tavaliselt hakkavad inimesed ära minema kümme minutit enne mängu lõppu, aga täna ei läinud keegi kuhugi. See on hull ja täiesti unikaalne spordiala. Kõik need lapsed ja täiskasvanud, kes täna siin olid - mitte keegi neist ei unusta, mis siin juhtus. Pühendan selle võidu kõikidele Barca fännidele, kellel jagus usku meisse,» lisas õnnelik Enrique.