Kelly konkurendid: ta on väga hea, aga tal tuleb jalad maa peal hoida

«Ma ei ütleks, et Kellys midagi erilist oleks. Tema ja mõnede teiste tüdrukute erinevus on see, et ta tõesti töötab väga palju,» ütles Norra koondise treener Luke Allen naiste pargisõidu treeningu ajal.

Uus-Meremaa koondise treeneri Bruce Wellsi sõnul on aga Kelly panus freestyle-suusatamise arengusse meeletult suur. «Ta on aidanud seda spordiala muuta. Ta on nii noorelt sedavõrd hea, et teised tüdrukud pidid oma taset tõstma. Ta on naiste suusatamist kõvasti arendanud,» kinnitas Wells.

Samal ajal ei unusta kumbki ära oma kolleegi, Tõnis Sildarut. Kui Wells kinnitas lihtsalt, et Sildaru teeb treenerina suurepärast tööd, siis norrakate treener Allen läks üksikasjalikumaks. «Kelly ja tema isa koostöö on lihtsalt suurepärane – see töötab nende kasuks väga hästi. Sa võid olla maailma halvim treener, aga kui sul on sportlasega suurepärane suhe, muutud sa maailma parimaks treeneriks,» ütles Allen. Ta ei tahtnud sellega öelda, et Tõnis oleks halb treener, vaid rõhutas lihtsalt Sildarude suurepärast koostööd.

Mõlemad treenerid usuvad, et Kelly Sildarul õnnestub juba hooaja esimesel MK-etapil kvalifitseeruda 2018. aasta olümpiamängudele. Küll aga ei rutta kumbki neist talle medalit kaela riputama. «Ta on selleks kahtlemata suuteline. Sellel alal on kaheksa tüdrukut, kes on suutelised poodiumile tulema. Kelly on selles rühmas tipus, aga tal tuleb jalad maa peal hoida. See ala on nagu 100 meetri sprint köiel – üks eksimus ja su võistlus on rikutud,» tõi Wells näite.

Kuid mille poolest Kelly siis rajal teistest tüdrukutest rohkem silma paistab? «Asi pole ainult selles, et ta suudab igas suunas raskeid trikke teha. See, kuidas ta trikke teeb, näeb lihtsalt nii hea välja. Ta tundub väga enesekindel,» lausus Wells, kellel on kaasaelamiseks ka eriline põhjus. «Uus-Meremaa on Kelly teine kodu. Ta käib siin igal aastal ning kõik armastavad teda.»