Võrkpalli otsepilt: Pärnu võõrustab veerandfinaalis RTU/Robežsardze meeskonda

Enne mängu:

Selles paaris näeb treeneripingil kahe kavala rebase duelli. Nii Avo Keel kui olümpiamängude hõbemedalist Raimonds Vilde on klubide kõrval aastaid juhendanud ka rahvuskoondisi. «Vilde tahab praeguse koosseisu juures palju sidemängija tegevust kontrollida. Samas on mängude lõikes saanud suuremat koormust erinevad mehed. Meil on vaja joon kätte saada, ent siin on pool ennustamist ja pool numbritele tugevnemist,» analüüsis Keel ametivenna käekirja RTU võistkonna eesotsas.

Play-off´i tuleb Läti klubi kolmemänguliselt võiduseerialt, kusjuures jagu saadi nii Rakverest kui Tartust. «Enne hooaega arvasin, et neil tekib tõsiselt tööd play-off´i jõudmisega, aga hooaja teises pooles on nad olnud väga stabiilsed ja liikunud selgelt tõusvas joones. Tänu täiendustele on lisandunud ka enesekindlust,» rääkis Keel. RTU ridadega on teiste seas liitunud nii Atvars Ozolnis kui ka vigastuspausilt naasnud Aleksandrs Avdejevs ja Läti koondiseski libero rolli täitev Ingars Ivanovs. Kuulus Avdejevs ju mäletatavasti möödunud hooajal Pärnu koosseisu, ent trauma lubas tal osaleda vaid hooajaeelses Balti superkarika turniiril.

«Algavas seerias oleme favoriidid, aga eks näeb, kuidas läheb. Viimati läksime omavahel vastamisi teise ringi alguses, kus saime kodusaalis kindla võidu, ent RTU-l oli paar meest puudu,» nentis Keel. Jaanuari keskel Pärnus toimunud matš vältas vaid 74 minutit ja koduvõistkonnal oli rünnakul 18,5-protsendiline ja vastuvõtul 20-protsendiline edu. Just vastuvõttu peab Keel algavas seerias ka üheks võtmekohaks. «Nende libero on väga hea, ent nurgaründajaid on võimalik surve all panna. Sellega võiks küll kasu lõigata ja suuremas osas ära koristada nende võimaluse esimest tempot mängida. See eeldab aga loomulikult meiepoolset head servi,» sõnas juhendaja.

Kuna Läti võistkonnal polnud neljapäevaks saali, toimub siin paaris erandkorras avamäng kõrgema asetusega võistkonna koduväljakul.