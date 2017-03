Võrkpalli otsepilt: Rakvere läheb Balti liiga veerandfinaalis kokku Flamingo Volleyga

Enne mängu:

See paar pakub mõnusalt nokitsemist statistikagurudele, sest viie peamise kategooria peale on kahe võistkonna pallurid põhiturniiri arvestuses koguni üheksal korral esikuuikusse murdnud. Rakvere diagonaalründaja Siim Põlluäär oli 485 punktiga Credit24 Meistriliiga skoorikuningas, efektiivsusnäitaja arvestuses teine (+205) ja ässpallingute kategoorias kuues (34).

Vilniuse temporündaja Jonas Rakickas oli liiga blokikuningas 94 eduka sulustamisega, tema rünnakuprotsent (58,33) oli neljas ja efektiivsusnäitaja (175) neljas. Nurgaründaja Robert Juhnevici efektiivsus on 166 (5. koht). Lisaks on tema saldos sarja viiendat resultaati märkiv 39 ässpallingut. Veel kõrgemal on Leedu võistkonna sidemängija Dmitri Šlomin, kes lõi 49 otsepunkti ja sai kolmanda koha.

Just vastaste sidemängija teenib ohtralt kiidusõnu ka Rakvere lootsilt Urmas Talilt. «Tema teeb Vilniusel mängu ära ja aitab ründajad väga headele positsioonidele. Kokkuvõttes on tulemas võrdsete lahing, kus otsustavaks saab sidemängijate duell,» lisas ta.

Tasavägisust näitasid ka põhiturniiri mängud, kus Rakvere võitis Jõhvis peetud matši 3:1, ent kaotas Leedus 2:3. Eestis toimunud kohtumises hiilgas Põlluäär, kes tõi 26 punkti koguni 72,7-protsendilise rünnakuefektiivsuse juures. Nurgaründaja Tanel Uusküla lisas 16. Teise ringi matšis tema aga ei mänginud ja Põlluäär küündis ainsana kahekohalise punktisummani (21). Tõsiselt jäid hätta ülejäänud nurgaründajad. Andris Õunpuu lõi 13 tõstest punktiks kaks, Kevin Saar 19st kuus ja Kristjan Jürima 21st kuus. Kolmiku näitaja seega 26,4 protsenti.

«Hooaja alguses ei oleks ma julgenud pakkuda, et Vilnius suudab nii kõrgele tõusta. Põhiturniiri neljandat kohta aga niisama ei saa, võistkonnas on kvaliteeti küll. Meie peame lõpetama iseendaga võitlemise. Olulised pole individuaalsed numbrid, vaid võistkondlik tegutsemine,» sõnas Tali algava seeria kohta.