Joovastuses Neymar: see oli mu elu parim mäng

Barcelona, kes oli kaheksandikfinaali avakohtumise kaotanud Pariisi Saint-Germainile 0:4, tegi eile oma koduplatsil võimatu võimalikuks ja alistas PSG koguni 6;1, mis andis neile kahe matši kokkuvõttes edasipääsu numbritega 6:5.

«Õnnitlused tervele meeskonnale, sest me suutsime kuni lõpuni usu säilitada. See on parim mäng, mis ma olen mänginud,» rõõmustas Neymar, kes skooris eile 88. ja 91. minutil. «Kui me usume ja mängime vastavalt sellele, siis on Barcat raske peatada. Sellist asja juhtub ainult kord elus. Mitte keegi ei uskunud, et me suudame kuus väravat ära lüüa, aga me tegime seda,» lisas Barca ründestaar.