Võrkpalli otsepilt: Tartu võõrustab kordusmängus Ozolnieki meeskonda

Enne seeria algust:

Tartu ja Ozolnieki alustavad veerandfinaalseeriat sealt, kus põhiturniiri lõpetasid. Nimelt läksid võistkonnad viimases voorus Lätis omavahel vastamisi. «Mulle treenerina meeldib, et me alles omavahel mängisime. Taktikaline pool on selge ja meie asjad toimisid hästi. Pühapäev oli heaks näiteks, kuidas peame Ozolnieki vastu mängima. Isegi kui viimases mängus puudunud Andris Zadovskis ja Oleksandr Buzduhan peaksid veerandfinaalis kaasa tegema, siis laias laastus nad sellest tugevamaks ei lähe,» sõnas tartlaste juhendaja Oliver Lüütsepp.

Eelmisel hooajal ühisliigas pronksmedali võitnud Poliurs/Ozolnieki veterankolmikust Ivo Baranovskis, Ansis Medenis, Raimonds Vilmanis on sel hooajal rivis vaid 38-aastane temporündaja Vilmanis. Küll on alles aga Armands Āboliņš, kelle suurepärane mäng möödunud hooaja ülimalt haarava pronksimatši viiendas geimis Ozolniekile lõpuks medali tõi. Põhiturniiril kogus pallur 381 punkti, mis andis paremustabelis viienda koha. Hiljuti on Läti võistkond täienenud ka rannavõrkpallurite Mārtiņš Pļaviņši ja Haralds Regzaga. Viimane tõi lõppenud nädalavahetusel 24 punkti Rakvere ja 18 Tartu vastu.

«Ozolnieki on teada-tuntud tugev koduvõistkond, kes on viimastel aastatel oma parima vormi saavutanud just play-off´ideks. Puhtalt jõuga oleme neist üle, aga see on vaja ka platsil ära realiseerida. Peame mängime distsiplineeritult ja targalt ning kannatlikult oma hetked ära ootama,» lisas tartlaste juhendaja.