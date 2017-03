Postimees Norra X-mängudel: Big Airi treeningust ei tulnud midagi välja, pargisõit endiselt lahtine

«Läksin nukki, hoogu oli vähe. Sissesõidul tundus samas, et hoogu oli rohkem kui eile,» ütles silmnähtavalt pettunud Kelly.

«Eks seda näeb, mis saab, sest praegu on lumi puuder. Big Air on alles laupäeval, homme teeme uue katse,» oli Tõnis lootusrikas. Paari tunni pärast minnakse testima pargisõidurada, kuhu tehti öö jooksul ka mõned kohendused. Nimelt lihviti kahel viimasel hüppel nurka. Tõsi, Kelly olukorda see väga ei muuda. «Pargisõidu treeninguni on veel mõni tund aega, aga otsus võistlemisest tuleb umbes pool tundi enne starti,» ütles Tõnis.

Öösel sadas Lillehammeris maha korralik lumekiht, Hafjellis nii palju ei sadanud, kuid midagi siiski. «Kui praegu sulaks läheks ja õhtul uuesti külmaks, siis võiks ju. Ilmateade lubab, et natukene läheb selgemaks, loodame. Veel ei tea midagi,» jätkas Tõnis.

Enne Big Airi treeningut andis Kelly 27-aastane konkurent Kaya Turski eestlannale kaasa julgustavad sõnad: «Nukist on raske hoogu võtta, aga proovi ikka! Võta hoovõtul madal positsioon.»