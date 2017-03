Pahane Fernando Alonso: Hondal pole kiirust ega usaldusväärsust

McLareni jaoks on hooajaeelsed testisõidud läinud üle kivide ja kändude ning Alonso nentis, et probleem on Honda jõuallikas. «Meil on hetkel üks probleem ja see on mootor. Sellel pole usaldusväärsust ega kiirust. Arvan, et oleme igal sirgel kõikidest teistest 30km/h aeglasemad,» rääkis kogenud hispaanlane.

«Kui sa oled aga igal sirgel kõigist 30km/h aeglasem, siis on raske ka õiget tunnetust saavutada. Üldiselt tundub masin olevat hea, aga kui jõuad normaalse kiiruse peale, siis ei tea kunagi, mis juhtub,» lisas Alonso.