Sildaru norralannast konkurent: Kelly on parim ja oleks väga kurb, kui ei saaks tema vastu võistelda

Killi tunnistas, et kuna rada on ehitatud laugele nõlvale, on kõigil probleme hooga, kuid ilmselt on kõige raskem Kellyl, kes on teistest väiksem ja kergem. Seetõttu on suur tõenäosus, et eestlanna loobub võistlemisest, mis aga Killi sõnul oleks pettumus.

«See oleks väga kurb, sest ma väga tahaksin Kelly vastu võistelda,» rääkis Killi. «Ta on parim ja ta on võistluste favoriit. See oleks tõesti väga kurb,» lisas Killi.