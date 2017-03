Kelly Sildaru videointervjuus: korraks oli seis natuke lubav, aga siis hoog kadus

«Saatuslikuks sai see, et polnud piisavalt hoogu. Hommikul, kui treeningud olid, hüppasin küll, aga oli keeruline. Enne soojendussõite määrisime veel suuski, esimene ring oli natuke lubav, aga edasi ikkagi hoogu ei saanud,» kirjeldas Sildaru. «Hüppasin kahte hüpet, edasi sõitsin nukkide pealt ja need võtsid hoo maha.»

Ehkki eestlannale lubati vahetult enne võistluse algust, et ta saab enne kõiki teisi raja korraks läbi sõita, panid korraldajad sellele viimasel hetkel käe ette. «Öeldi, et selle runi tegin juba enne võistlust, kui tulin viimast korda alla,» nentis Sildaru. «Siin on tegelikult väga tore olla, sai kõvasti trenni tehtud. Oli lõbus, et sain seda rada sõita ja veidi hüpata. Mulle meeldib, et siin on neli hüpet,» leidis ta raja juures ka kiitmisväärset.

Aeglase rajaga olid hädas kõik võistlejad, avasõidus said kaheksast naisest korraliku tulemuse kirja vaid kaks. «Kõigil on probleeme, kellel rohkem, kellel vähem. Aga kuna ma olen siin kõige kergem, on minu probleemid kõige suuremad,» tõdes Sildaru.

Mis saab aga Big Airi võistlusest, mis peetakse laupäeval? «Ka seal on hooga keeruline, kuid eks otsuse teeme alles enne võistlust. Loodetavasti saan ikka võistelda!» uskus Sildaru.