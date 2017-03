Johaugi protsess röövib norralastelt kümneid tuhandeid eurosid

Johaugi kaitsevad Norra uudistekanali NRK teatel tippadvokaadid. Suusaliidu murdmaakomitee juht Torbjörn Skogstad lisas, et kulude ülempiiri pole liit paika pannud, kindel on vaid see, et Johaug ei pea ise maksma sentigi. Norra suusaliidu heldus Johaugi suhtes on imekspandav, sest kogu senise dopinguprotsessi jooksul on talle jätkuvalt makstud sportlasstipendiumi. Samas on norralanna sissetulekutes ikkagi kõvasti kaotanud, sest on ilma jäänud nii auhinnarahadest kui ka paljudest sponsorlepingutest.

Soome suusaliidu tegevjuht Mika Kulmala lausus Ilta-Sanomatele, et norrakate otsus ei üllata teda karvavõrdki. «Nende suusaliit on alati võtnud vastutuse selle eest, et just nende arst andis Johaugile salvi, mis tõi lõpuks kaasa positiivse dopinguproovi. Liit tunneb, et nad peavad kandma nii moraalset kui ka eetilist vastutust,» sõnas Kulmala.

Küll aga märkis ta, et Soomes ei tuleks kõne allagi olukord, kus alaliit dopinguga patustanud sportlast rahaliselt toetaks. «Positiivne proov lõpetab automaatselt koostöölepingu, see punkt on seal kirjas. Raske on ette kujutada, et Soomes saaks midagi niisugust juhtuda – seda nii seaduslikus kui ka rahalises plaanis,» lausus Kulmala.

Hiljuti samuti dopingusüüdistustega silmitsi seisnud Martin Johnsrud Sundby otsis abi maailma parimatelt hingamisteede asjatundjatelt ja palkas tippadvokaate, kulutades enda kaitsmisele kümneid tuhandeid eurosid. Soome suusaliit on sportlase kohtukulud katnud vaid korra, kui 2010. aastal pöördus CASi poole Aino-Kaisa Saarinen.

Toona tühistati soomlanna tulemus Rogla MK-etapil, sest kohtunike hinnangul oli ta rada vahetades põhjustanud Petra Majdici kukkumise. Saarinen jäi seetõttu ilma 50 MK-punktist ja kaotas hooaja kokkuvõttes kolmanda koha, mis tähendas ilmajäämist märkimisväärsetest preemiarahadest. Soome alaliit tasus tol korral kõik Saarineni kohtukulud.

Rahvusvaheline Suusaliit (FIS) teatas teisipäeval, et vaidlustab CASis Johaugi esialgse 13 kuu pikkuse võistluskeelu. Kui keeld pikeneb, võib norralanna jääda eemale Pyeongchangi olümpiast.