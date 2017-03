Mercedese tiimi juht: Bottas peab kiiresti ujuma õppima

Soomlane võeti viimaste aastate kõige võimsamasse meeskonda pärast seda, kui eelmisel aastal maailmameistriks tulnud Nico Rosberg teatas ootamatult, et lõpetab karjääri. Juba märtsi lõpus algab uus F1 hooaeg ning Wolffi sõnul oodatakse Bottaselt tulemusi üsna kiirelt.

«Valtteril ei ole palju aega tõestamaks, et ta suudab Nico tasemel olla, Lewis Hamiltoniga võrdselt võidu kihutada ja aidata meeskonnal autot arendada,» teatas Wolff, et soomlaselt tahetakse tulemusi näha juba esimesel neljal etapil. «On selge, et Valtteri peab üsna kiirelt õppima ujuma.»