Tõnis Sildaru õnnestunud treeningust: võimalik, et saame homme sõna sekka öelda

«Korraldajad pole selle kohta midagi negatiivset öelnud. Tundub, et nii teha on mõeldav. See tähendab siis seda, et üks suusataja sõidab Kellyga kaasa ning kui ta tunneb, et ta enam oma hooga Kellyt ei kiirenda, siis ta lükkab Kellyle veel kätega hoogu juurde. Sellise tehnikaga saime nibin-nabin hakkama,» ütles Tõnis Sildaru. Kelly Sildaru sõnul on selliselt hüppamine küll natukene naljakas, aga vähemalt on piisavalt hoogu.

«Saime selg ees teha 3-4 hüpet, võib öelda, et täna oli natuke lõbusam. Üks hüpe tuli hästi välja, aga täiuslikkusest jäi puudu – haare pidanuks olema pikem ning maandumine parem. Aga see oli ka sisuliselt ainukene hüpe, mida me proovisime. Täitsa võimalik, et meil on homme võimalik sõna sekka öelda,» andis Tõnis Sildaru ülevaate tänasest treeningust.

Tõnis Sildaru sõnul läheb praegu kogu rõhk tõukele, mistõttu kannatab hüpete stiil. «Konkurendid on väga tugevad ning täna tugevamad kui Kelly. Meie jaoks oli täna ikkagi alles esimene katsetus.»