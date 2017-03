Liverpooli peatreener enne mängu Burnleyga: peame kodustaadioni atmosfääri ära kasutama

Kloppi hoolealused paiknevad hetkel 52 punktiga liigatabeli neljandal koha, seekordne vastane Burnley on omakorda 31 punktiga 12. kohal.

«Burnley mänguplaan on teada: nad istuvad kaitses, mängivad kontrarünnakute peale, annavad pikki palle alla. Nende vastu ei saa lihtne olema,» rääkis Klopp, kes viimati alistas oma meestega liigamängus Arsenali.

«Isegi siis, kui nad on kaotanud, on need olnud tasavägised mängud. Peame hästi valmis olema. Peame suutma luua Anfieldil võimsa atmosfääri ja selle enda kasuks pöörama,» lisas Liverpooli loots.

Lisaks kommenteeris Klopp ka mängijate olukorda: «Daniel Sturridge ja Jordan Henderson ei tule mängule. Roberto Firmino on pisut kimpus olnud omadega. Ta ütles, et pärast viimast mängu andis midagi tunda ja sel nädalal ta polegi saanud trenni teha. Tema asjus peame veel veidi ootama ja siis on näha, mis saab.»

Liverpooli ja Burnley kohtumine algab pühapäeval kell 18.