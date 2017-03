VIDEO Kelly Sildaru uuest tehnikast: natuke naljakas oli nii hüpata

Kui eilsel Norra X-mängude Big Airi treeningul piirdus Kelly Sildaru vaid ühe katsega, siis tänane trenn läks oluliselt libedamalt. Ta sai teha kolm-neli korralikku hüpet ning see tõstis oluliselt lootust, et ta saab laupäeval võistelda. Vähene hoog on küll jätkuvalt probleemiks, kuid täna aitas teda sula ilm ning uus tehnika. Nimelt lükati talle hoogu juurde pea terve hoovõtu vältel.