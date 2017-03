Suusakuninganna Bjørgen: minu karjäär jätkub veel mitu aastat

37-aastane Bjørgen pidas eelmisel aastal võistluspausi, kuna sai esmakordselt emaks. Äsjalõppenud Lahti MMil võitis ta aga neli kuldmedalit. «Pilk on pööratud olümpiale, kuid mul on Seefeldiks nüüd kolm vabapääset,» arutles ta. «Lõpliku otsuse pean langetama koos perekonnaga.»

Norralanna sõnul olid MM-kullad talle väga tähtsad. «On olnud hetki, mil mõtlesin – kas on õige, et kulutan nii palju aega suusarajal või trennis, ehkki võiksin olla koos pojaga? Kui oled langetanud selliseid valikuid, on hea, kui sind edu saadab,» sõnas ta.