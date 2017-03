Mehhiko MM-ralli teine ja kolmas katse jäävad liiklusõnnetuse tõttu ära

Ära jäävad 54,9 km pikkune El Chocolate ja 19,68 km pikkune Las Minase katse. Põhjuseks on Mexico Cityst Leoni viival maanteel toimunud liiklusõnnetus, mille tõttu tee mitmeks tunniks suleti. Ehkki politsei suutis lõpuks kiirtee ühe rea avada ja hakata WRC-autosid vedavaid veokeid sealt läbi laskma, ei jõuta õigeks ajaks tagasi Leoni.

Ralli jätkub seega Eesti aja järgi kell 00.14, kui kavas on El Chocolate ja Las Minase katsete teine läbimine. Ott Tänak hoiab eileõhtuste publikukatsete läbimise järel teist kohta, kaotades liidrile Juho Hänninenile 1,6 sekundiga.

#WRC #RallyMexico no cars in the service park = no rally @Michelin_Sport pic.twitter.com/WSOMLOPX7A