Jalgpalli otsepilt: Levadia võõrustab värskel Maarjamäe staadionil Sillamäed

Levadia alustas hooaega 1:1 viigiga Flora vastu, Sillamäe pidi aga vastu võtma ootamatu 0:1 kaotuse taas kõrgliigasse tõusnud Viljandi Tulevikult. Eelmisel hooajal jäi kolmes esimeses omavahelises mängus peale Levadia, viimase vastasseisu võitis aga 3:2 Sillamäe.

Kes lööb väravaid?

Levadia on kokku saanud Eesti mõistes ülivõimsa ründetrio, kuhu kuuluvad Rimo Hunt, Nikita Andrejev ja Ingemar Teever. Tõsi, kokkumängu saavutamiseks kulub kindlasti aega ja alles äsja tippjalgpalli naasmisest teatanud Teever pole ka ilmselgelt parimas vormis, kuid kui lisada ääreründaja Jevgeni Kobzari teravus, on Levadia vastase värava all väga ohtlik. Samuti näidati kontrollmängudes kindlat kaitset. Sillamäe ridadest on seevastu taas lahkunud mulluse hooaja suurim väravakütt Jevgeni Kabajev, kes sai mullu jala valgeks 25 korral.

Levadial pääseb tagasi koju, kalevlased aga koduta

Levadia mängib tänavu oma kunstmurumängud taas Maarjamäel, sest sealne väljak sai uue ja kõikidele nõuetele vastava katte. Viimati aeti meistriliiga mängus Maarjamäe staadionil palli taga 2013. aastal. Sillamäe Kalev peab seevastu kõik oma esimese ringi kohtumised võõrsil, sest nende vananenud kunstmuruväljak pole enam mängukõlbulik. Koju pääsetakse alles 5. mail, kui võõrustatakse Narva Transi.

Mängujuht platsile ei pääse

Sillamäelaste mängumootori tiksumise eest hoolitsev Daniil Ratnikov, kes kandis mulluse hooaja esimeses pooles ka Levadia särki, peab mängu vahele jätma, sest sai avavoorus kohe kaks kollast kaarti ja eemaldati 87. minutil platsilt.