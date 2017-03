Tiger Woodsi tippspordis jätkamine muutub aina küsitavamaks

41-aastasele mängijale on tehtud kaks seljaoperatsiooni ja just seljavalu tõttu teatas Woods täna, et ei saa osaleda järgmisel nädalal algaval Arnold Palmeri mälestusturniiril. Millal ta taas mängida saab, ei osanud sportlane öelda, kirjutab BBC.

Woods tegi küll comeback'i ja ka võistles mõnel turniiril, ent alates 3. veebruarist pole ta taas võistelnud. Siis pidi ta samal põhjusel pooleli jätma Dubai Desert Classicu turniiri.

«See on turniir, kust ma mingi hinna eest ei tahtnud puududa. Arnold tähendas minu ja mu perekonna jaoks väga palju ja oleksin tahtnud teda mälestada,» sõnas Woods, kes viimati suutis suurturniiril võidutseda 2008. aastal, kui võitis US Openi.