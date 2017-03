WADA kirtsutab uue ameti saanud Isinbajeva peale nina

WADA sõnul ei ole Isinbajeva sellesse ametisse valimine kooskõlas Venemaa lubadustega dopinguvastast võitlust tõhusamaks muuta. Need protsesseid ei toimu WADA hinnangul piisavalt kiiresti. «Kuigi see on Venemaa võimuesindajate vaba valik, kelle nad dopinguagentuuri juhatusse valivad, peaks sellised otsused üle vaatama ka sõltumatu komitee,» seisis WADA avalduses.

«Me jälgime ja kontrollime kõiki,» lubas Isinbajeva Venemaa riikliku telekanali vahendusel. «Meil on vaid üks võimalus oma riigi sport puhtaks saada.»

Isinbajeva on seoses Venemaa dopinguskandaalidega võtnud väga tugevaid seisukohti ja süüdistanud WADAt Venemaa sportlaste kiusamises. Isinbajeva oli üks 67 Venemaa kergejõustiklasest, kellel ei lubatud osaleda Rio olümpiamängudel, ja ta on oma eesmärgiks võtnud Venemaa sportlased taas suurvõistlustele viia.