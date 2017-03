Suri ainulaadse saavutusega ajalukku läinud vormel-1 maailmameister

Aastatel 1956, 1958, 1959 ja 1960 krooniti Surtees mootorratastel maailmameistriks toonases võimsaimas ehk 500-kuupsentimeetriste mootoritega klassis. 1964. aastal tuli ta aga Ferrari roolis vormel-1 sarja maailmameistriks. Vormelikarjääri jooksul sai ta kuus etapivõitu ja tõusis 24 korral poodiumile, MM-tiitli võitmisega samal aastal lõpetas ta sportautode Le Mansi ööpäevasõidu kolmandana.

Surtees suri reede pärastlõunal St George’si haiglas, kus ta hingamisteede haiguse tõttu juba mõnda aega viibis. Teda jäävad leinama abikaasa Jane ning tütred Leonora ja Edwina. 2009. aastal tabas Surteeside peret tragöödia, kui Johni ja Jane’i poeg Henry hukkus Brands Hatchi ringrajal peetud vormel-2 sarja võistlusel. Avarii tagajärjel kaasvõistleja auto küljest lahti tulnud ratas tabas 18-aastast Henryt pähe ja ta suri sama päeva õhtul haiglas.

