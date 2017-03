Korvpalliliit: tunnistame eksimust kohtunike määramisel

Mängu kolmandal veerandajal eemaldati KK Pauluse treener Johan Kärp ning 1.51 enne normaalaja lõppu viis treener Zilvinas Strazdas 59:75 kaotusseisus oma võistkonna väljakult ära.

Eesti Korpvalliliit on juhtunuga kursis ning vastavalt üldjuhendile märgiti tabelisse KK Paulusele 0:20 kaotus.

Korvpalliliit tunnistab, et sellele mängule oleks pidanud määrama vähemalt ühe kogenud kohtuniku, kuid taunib võistkonna otsust mäng pooleli jätta ja väljakult lahkuda, ükskõik millisel tasemel mäng toimub. «Usun, et tänaseks on sellest juhtumist õppinud kõik osapooled ning teinud enda jaoks järeldused,» sõnas alaliidu peasekretär Keio Kuhi.

KK Pauluse treener ja eestvedaja Johan Kärp kommenteeris: «Olgugi, et me ei olnud rahul nähtuga, oli mängu pooleli jätmine siiski vale lahendus. Oleme sellel teemal alaliidu ja kohtunike esindajatega rääkinud ning jõudnud ühisele arusaamale edasise osas.»