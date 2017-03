Esimest korda X-mängudel teostatav dopingukontroll kütab kirgi

23-aastane lumelaudur Mark McMorris ütles TV 2-le, et keegi freestyle-suusatajatest ega lumelauduritest ei tarvita steroide, sest sellises spordis pole nendest lihtsalt tolku. Samas pole dopingukontrollid neile midagi uut, sest neid teostatakse ka FISi egiidi all toimuvatel võistlustel. «Eks see jama ole, aga me peame selle karjääri nimel ära kannatama,» ütles McMorris.

Kelly Sildarut seni veel dopingukontrolli kutsutud ei ole. Tema isa Tõnis Sildaru sõnul neid dopingukontrolli lisandumine X-mängudele ei häiri. Uus-Meremaa freestyle-suusatamise treeneri Bruce Wellsi hinnangul on kummaline, et kedagi dopingukontroll üldse häirida võiks, sest FISi võistlustel on see ju tavaline.

«Tegelikult on selles spordis see hea, et siin doping sportlast ei aita. Mitte ükski aine ei pane sind õhus rohkem pöörlema. Hea on teada, et võistled spordialal, kus kõigil on võrdsed võimalused,» ütles Wells.

Dopingukontrollist hakati X-mängudel rääkima mullu, kui Rahvusvaheline Antidoping tegi Oslo X-mängudel suured silmad ning ei mõistnud, miks nii suurel võistlusel kontroll puudub. Sõna võttis ka Norra peaminister Erna Solberg. «See pole sport, kui seda ei tehta puhtalt. X-mängud peavad vastama antidopingureeglitele.»