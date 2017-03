Norra X-mängudel nähti uhiuut trikki. Kas selleks on suuteline ka Kelly Sildaru?

«Absoluutselt. Kelly on juba kõiki oma oskustega üllatanud ning ta pole tõstnud mitte ainult tüdrukute, vaid ka poiste taset. See annab ikka heas mõttes laksu tagumikku, kui 15-aastane tüdruk teeb asju paremini kui mõni täismees,» ütles Woods.

«Uhiuus trikk, uue kontseptsiooniga – see oleks väga teretulnud. Selliseid asju juhtub igal aastal. Kellyl on erakordne talent, ta võiks kõike teha. Meie jaoks on ainsaks piiriks taevas,» jätkas ta.

Video Sæterøy vägevast trikist alates 51. sekundist

Freestyle-suusatamine areneb pidevalt ning ülisuure panuse erinevate trikkide leiutamisega on alale andnud Rootsi freestyle-suusatamise legend Jon Olosson. Tema üks kuulsamaid trikke on double flatspin 900, mille 34-aastane Olosson nimetas Känguru saltoks.

Kolmekordne X-mängude medalist Sildaru ütles, et Olossoni trikk sai sellise nime seetõttu, et esmakordselt sooritas ta Känguru salto Austraalias. Kui Sildaru suudaks ühel päeval uue triki teha, siis mis nime ta sellele annaks? «Kui ma selle Eestis teen, siis nimetan triki Rästikuks,» ütles ta naerdes.

Jon Olossoni Känguru salto