Kelly Sildaru tegi 1260-kraadise hüppe: tegin täna seda, mida tahtsin

«Olen õnnelik, et selle triki ära tegin. Ma pole seda varem proovinud, aga haare võinuks parem olla,» ütles Kelly Sildaru pärast trenni. Ühtlasi pole enam kahtlust, et Kelly Sildaru täna võistleb. «Väga mõnus oli, et sain teha seda, mida tahtsin, ning hüpetes oli piisavalt hoogu.»

Mis ööpäevaga muutunud on, et Kelly Sildaru sedavõrd hea hoo saavutas, et sai teha trikki, mida ta varem proovinud polnud? «Meil oli täna suur mees hoolükkajaks,» ütles Kelly Sildaru treenerist isa Tõnis Sildaru. Kelly Sildarule lükkas hoogu Uus-Meremaalt pärit eratreener.

Kelly Sildaru 1260-kraadist sooritust kõrvalt näinud asjatundjad tõdesid, et kui võistlusel selline hüpe ära teha, võib rääkida ka medalist. Tõnis Sildaru leidis aga, et päris puhas sooritus siiski polnud. «Esimese korra kohta tuli küll väga hästi välja, aga päris stiilipuhas polnud. Eks näis palju selle eest punkte saab. Võitlustel alustame 900, siis teeme 1080 ning siis hakkame 1260 proovima. Kaks hüpet tuleb kirja saada.»

Kellyle hoogu lükanud Brad oli treeninguga rahul. «1260 tuli välja, aga haaret oleks vaja parandada. Tõenäoliselt lükkan ka võistlustel Kellyle hoogu.»

Video Kelly Sildaru õnnestunud hüppest: