Tõnis Sildaru võiduhüppest: Kellyl tuleb see endale arsenali võtta

Big Airi võistluse võitis šveitslanna Mathilde Gremaud, kes teenis lihtsustatult öeldes kahekordse salto eest maksimaalsed 50 punkti. «Kellyl tuleb see enda arsenali võtta. Kahekordne salto on selline mõistumäng – see on triki keeruline pool,» ütles ta. Tehniliselt peab Tõnis Sildaru aga tütre sooritatud 1440-kraadist hüpet raskemaks.

Kelly Sildaru teenis tema jaoks uhiuue 1440-kraadise triki eest vaid 27 punkti, sest vajalik haare jäi kättesaamata. «Kui sa esimest korda trikki teed, siis pead keskenduma nii paljudele asjadele. Aga kokkuvõttes läks meil ju väga hästi. Ma ei teagi, kas 1440 on naised varem teinud, jään vastuse võlgu,» ütles Tõnis Sildaru.

Tegelikult tegi Kelly Sildaru täna kaks uut trikki – soojendusel proovis ta esimest korda 1260-kraadist ning teenis võistlusel selle eest 43 punkti. «1260 hakkas tulema ja viimane oli üsna hea, pika grabiga enam-vähem. Viimasel katsel oligi Gremaud' ülelöömiseks ainuke võimalus 1400-kraadine hüpe, aga ta ei saanud käega äärt kätte.»

Tõnis Sildaru on tütre võidetud hõbemedaliga rahul, hoolimata sellest, et Gremaud'le kaotati vaid kolme silma . «Eks vahepeal tundus, et on päris hästi. Olime pikalt ees, aga ei ole hullu. Arvestades, et üleeile mõtlesime, et üldse ei võistle, siis saime mitte ainult hõbemedali vaid ka kaks uut trikki.»

Naiste Big Airi esikolmik freestyle-suusatamises:

1. Mathilde Gremaud 93 punkti (Švets)

2. Kelly Sildaru 90 punkti (Eesti)

3. Maggie Voisin 80 punkti (USA)