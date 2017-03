Sildaru videointervjuus: olen eriti õnnelik, et tegin täna kaks täiesti uut trikki

«Mul on väga hea meel, et nii läks. Alguses polnud ma kindel, et kas üldse võistelda saan,» tõi 15-aastane eestlanna välja palju räägitud hoovõtuprobleemi. «Ma olen eriti õnnelik, et tegin täna kaks tõesti uut trikki, mida ma pole varem teinud,» rääkis ta.

Võitnud šveitslanna Mathilde Gremaud soorituse kohta ütles Kelly, et tegemist oli kahekordse saltoga, mida ta on ka varem tüdrukute esituses näinud. «Näiteks (Big Airi võistluse võitnud sakslanna) Lisa Zimmermann tegi Aspenis samuti seda trikki,» lisas ta.

Oma 1440-kraadise hüppe kohta oli eestlanna ülimalt õnnelik. «Mul polnud alguses plaanis seda hüpata, kuid kuna 1220-kraadine hüpe tuli niivõrd hästi, siis miks mitte proovida. Pabistasin, kas see trikk mul üldse välja tuleb. Kui õhus olin, siis juba lootsin, et see tuleb välja ning kui maandusin, olin ülimalt õnnelik. Olen ise väga õnnelik ka hõbemedali üle,» lisas ta.

«Ma arvan, et ma olen esimene naine, kes 1440 ära maandus. Ma olen ülimalt õnnelik selle triki üle, sest mul ei olnud ju plaani alguses seda teha. Aga kuna 1260 tuli päris hästi välja, siis proovisime.»

