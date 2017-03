Sildaru päästeingliks kujunenud hoolükkaja: paljud poisidki ei suuda Kelly sooritatud trikki teha

«Võitja hüpet oli väga ilus vaadata, see hüpe oli nagu õpikust. Muidugi tahtsin näha Kellyt võitmas, aga Gremaud’ vääris täna võitu. Kelly tegi ju tegelikult fantastilise hüppe, paljud posidki ei suuda seda hüpet teha.»

Kelly teenis 1440 eest vaid 27 punkti, kuna ei saanud kohtunike silmis ülikõrgelt hinnatud haaret kätte. «Kelly on tubli, et läks 1440 proovima, aga kuna hindamine on juba selline, et väga palju oleneb haardest, siis ilma haardeta pole hüppel praktiliselt mingit väärtust. Aga ta on supertubli, et suutis selle maanduda,» ütles Prosser.

Kuna Prosser kaalub Sildarust enam kui kaks korda rohkem, saavutati täna väga hea kiirus. «Kelly on tore tüdruk, ma olin suurima hea meelega valmis teda aitama. Katsete vahel toetasin teda. Enne viimast hüpet ütlesin Kellyle, et hinga tugevalt sisse. Oli näha, et ta oli närvis, see on ju loogiline. Viimasel hüppel oli ta natuke rutakas, sellepärast jäi tal ka haare saamata, aga juba fakt, et ta seda trikki proovis ja ära maandus, on kõva.»