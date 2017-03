Üle pika aja Eestis võistelnud Seim: siin on rahulik, muidu hakkab praadimine nädal aega varem pihta

«Tahtsin proovida Euroopa meistrivõistluste algraskusi. Tõukamises ma üle 235 kg ilmselt algraskuseks ei pane ja rebimises on 180-185 kg igati normaalne koht, kus alustada. Läks isegi oodatust paremini,» ütles Seim pärast jõuproovi ja lisas, et sügisel ja talve alguses muret teinud seljaprobleemid on taandunud.

Seim ootab aprilli alguses Splitis peetavat EMi suure huviga, aga nagu tavaliselt, on hooaja põhieesmärk ikkagi MM. Maailma parimad saavad sarnaselt 2015. aastaga kokku USAs, aga Houstoni asemel on toimumispaik seekord Anaheimis.

«EMi puhul ei oska kohta ennustada, aga kilodest, mida tahan üles tõsta, on ettekujutus olemas. EMil oleks rebimises 190 ja tõukamises 245 kg juba täiesti normaalne tulemus,» lausus isa Alari juhendamisel treeniv Seim. Arvestades, et mullusel Rio olümpia-aastal sai ta kevadisel EMil kogusummas kirja 424 kg, siis oleks 435 kg juba korralik avaldus. Kas see võiks anda ka medali, pole aga sugugi kindel, sest eelülesandmise põhjal tõotab tulla ülimalt kõrgetasemeline võistlus.

Tegelikult sai Võrus näha üsna haruldast vaatepilti, sest Seim polnud kodumaal võistelnud juba kolm aastat. «Kodus on rahulikum. Närve kulub vähem. Muidu on nii, et nädal aega enne võistlust hakkab praadimine pihta. Nüüd oli teistmoodi – ma ei lasknud koormusi alla ja tulin siia treeningute pealt,» tõdes Seim. Kui Eesti parim tõstja on viimastel aastatel areenile tulnud, siis on üldjuhul tegi tiitlivõistlustega. Seega tundub Seimi jutt närvidest vägagi loogiline.