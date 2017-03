Tänak: oleme alles napilt poole ralli peal ning palju võib veel juhtuda

Laupäevasest võistluspäevast on praeguseks sõidetud kolm katset ning Tänak on Fordil suutnud kõigil katsetel näidata viiendat aega.

«Osad katsed on lahtised ja libedad, mis teeb olukorra keeruliseks,» vahendas ERRi spordiportaal Tänaku sõnu ETV spordisaatele. «Auto on siiamaani töötanud normaalselt, kuid oleme alles napilt poole ralli peal ning palju võib veel juhtuda. Tegemist on raske ralliga, kus on aeglased ja keerulised kiiruskatsed.»