Võrkpalli otsepilt: Tartu kohtub otsustavas mängus Poliursiga

Enne mängu:

Avakohtumise võitis Tartu võõrsil 3:0 (21, 18, 22), ent kaotas eilse kordusmängu kodus ootamatult sama kindlalt 0:3 (-22, -23, -22). Pääsu finaalturniirile on juba taganud Tallinna Selver, Pärnu Võrkpalliklubi ja Rakvere Võrkpalliklubi, seega on tartlaste võimuses muuta Võrus toimuv Final Four puhtalt Eesti klubide siseasjaks.