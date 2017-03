Rimo Hunt videointervjuus: 5:0 võidumängus võin jätta värava löömata

«Ilm oli tõesti hea ning see andis hea enesetunde. Meeskonnal oli koduväljakueelis ning seega tundis ennast hästi ja vabalt, mistõttu õnnestus kohe alguses paar väravat ära lüüa. See lõi vastased psühholoogiliselt rivist välja, mille arvelt oli meil lihtsam. Hea rahulik mäng, kuid päris palju tuli tööd teha,» rääkis täna kuivale jäänud Hunt.

Ehkki Levadia ründetuus kohtumises Sillamäe Kalevi vastu väravat ei löönud, ei pidanud ta suureskoorilise võidumängu juures nimetatud asjaolu tabuks. «Ütleme nii, et 5:0 võidumängus on see (värava löömata jätmine) lubatud, aga kui mõnes tähtsamas mängus need löömata jäävad, siis on natuke rohkem kahju. Samas vajab minu puhul uus positsioon natuke harjumist,» lisas ta.

