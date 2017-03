Lipin videointervjuus: meil on meeskonnas täielik bardakk

«Esiteks, me ei saa normaalselt treenida, sest vastavaid väljakuid pole ning mängijad pole heas vormis. Levadia tegi hea mängu, kuid te näete ise, et meil on täielik bardakk praegu meeskonnas,» rääkis ilmselgelt oma võistkonna esitusega mitte rahule jäänud Lipin.

Sillamäe Kalev on hooaega alustanud tõesti halvasti, sest kahe vooru jooksul pole nad löönud ühtegi väravat. «Mängisin täna ise esimesel poolajal ründes ning oli kaks head momenti ka, kuid paraku ei löönud ma väravat. Aga pole hullu, iga mänguga lähme edasi. Pole vahet, kas kaotada 0:5 või 0:10, peame ise treeningutel vaeva nägema, et heas vormis olla,» lisas 24-aastane jalgpallur.