Dmitri Kruglov videointervjuus: parem saada kohe pauk vastu pead ning üles ärgata

«Täna (eile) oli kõige tähtsam, et saaksime kolm võidupunkti. Aga mängu sisulisest poolest rääkides ei õnnestunud meil kahjuks näidata seda, mida tahame näidata. Need väravamomendid, mida me loome, tuleb paremini ära realiseerida,» rääkis Kruglov.

Kuivõrd avavoorus kaotas FCI 0:2 üllatuslikult Tammekale, uskus Kruglov, et selline «pauk» tuli õigel ajal. «Parem saada esimeses voorus see pauk vastu pead ning siis üles ärgata. Pikk hooaeg on veel ees ning meil tuleb mäng-mängult ennast parandada ning liikuda edasi,» sõnas Eesti koondise kaitsemängija.

