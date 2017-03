Klopp: ma pole veel otsustanud, kes mängib, kuid Klavan on olnud suurepärane

«Ragnar on meie eest suurepäraseid esitusi teinud, eriti hea oli eelmine mäng, nii et ma ei ole veel otsustanud, kes mängu alustab,» sõnas Klopp. «Järjepidevus koosseisus on alati meeskonnale hea,» vahendas Soccernet.ee.

«Dejan puudus päris pikalt, kuid nüüd on ta tagasi treeningutel. Meie keskkaitsjatel on üldse vigastuste või haiguste tõttu mitmeid probleeme olnud, aga praegusel hetkel on nad kõik terved, nii et nüüd pean ma valima,» lisas Klopp.

Kui eelmises liigamängus võitis Liverpool 3:1 Klavani abiga Londoni Arsenali, siis pühapäeva õhtul kell 18.00 lähevad Punased vastamisi Burnely'ga.