Video: pidurdamatu Vassiljevi väravasööt aitas Jagiellonial liidrina jätkata

Vassiljevil läks 70. minutil kirja väravasööt, kui ta aitas keskjoone juures Fiodor Cernychil algatada soolorünnakut, mis tegi seisuks 3:1. Kolm minutit hiljem vahetati Jagiellonia ja Eesti koondise keskväljamaestro puhkama, lisaminutitel vormistas Cernyh lõppseisu. Kallaste jälgis mängu Korona vahetusmeeste pingilt.

Liigatabelis on esikohta hoidval Jagiellonial 48 punkti, lähim jälitaja Poznani Lech jääb maha ühe ja kolmandal kohal olev Gdanski Lechia kahe punktiga. Vassiljev on löönud Poola kõrgliigas sel hooajal 13 väravat ja andnud 13 väravasöötu, olles mõlemas arvestuses esikohal. Kallaste tööandja Korona Kielce on 16 meeskonna konkurentsis 8. tabelireal.