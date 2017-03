Video: Taaramäe tiimikaaslane elas läbi ehmatava kukkumise

Katjuša-Alpecini meeskonda kuuluv 22-aastane venelane oli koos kahe kaasvõistlejaga jooksikutena ees, kuid laskumisel libises ta tagajooks nii õnnetult, et mees lendas asfaltile ja libises teebarjääri alt läbi.

Vapper mees Mamõkin jätkas võistlust ja sai etapil 60. koha. Esikoha teeninud Nairo Quintanale kaotas ta 13.24. Parima Katjuša-Alpecini ratturina sai Simon Špilak viienda koha.

Mamykin @katushacycling slides downhill but fortunately no consequence for him #Tirreno pic.twitter.com/DISmqGWUDV