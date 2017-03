Toyota viskas keset MM-rallit valge rätiku ringi

Mehhiko etapile MM-sarja üldliidrina vastu läinud Jari-Matti Latvala lausus pärast 12. kiiruskatset ralliraadiole, et tema ja Juho Hänninen ei aja enam taga häid aegu, vaid sõidavad kiiruskatsed lihtsalt normaalse tempoga läbi. Hännineni vaevas lisaks ralli alguses külmetushaigus, kuid soomlase enesetunne on õnneks iga päevaga paranenud.

Latvala ennustas prohvetlikult juba enne ralli algust, et tänavu MM-sarja naasnud Toyotalt ei maksa Mehhikos kahe esimese etapi edu kordamist oodata. «Ma ei karda esimesena startimist ja tee puhastamist, aga oleme realistid. Mehhiko on meie jaoks hooaja kõige raskem ralli, sest läheme uue tiimina sinna esmakordselt. Teistel on sealsete teede ja tingimustega juba kogemusi, meil mitte. Testisime küll simulaatoris, aga see ei anna kunagi olukorrast tegelikku pilti,» rääkis Latvala enne rallit algust väljaandele Autosport. Soomlane sai uut autot Mehhiko ralli eel kruusateedel proovida vaid kaks korda.

Kaks kiiruskatset enne ralli lõppu on Latvala kuuendal ja Hänninen seitsmendal kohal, mehi eraldab teineteisest vaid 0,3 sekundit. Viiendal kohal olevast Hayden Paddonist jäädakse aga maha juba minutiga, liidrile Kris Meeke'ile kaotavad Toyota sõitjad neli ja pool minutit. Latvalat ja Hännineni tabasid probleemid juba ralli esimesel pikal katsel, kui 55 km pikkuse katse läbimise käigus kuumenesid üle nii uue Yarise mootor kui ka käigukast.