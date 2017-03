Pahased konkurendid: Šarapovale vabapääsme andmine on häbiväärne

«See on teiste mängijate suhtes lugupidamatu,» teatas kunagi maailma edetabelis esikohta hoidnud ja praegu kõrgel 14. kohal olev Caroline Wozniacki BBC vahendusel. Stuttgarti turniir algab kaks päeva enne seda, kui Šarapova 15 kuu pikkune dopingutarvitamise eest määratud võistluskeeld läbi saab. Kuna venelanna matš on kavas kolmandal päeval, võib ta juba mängida, kuid ei tohi kahel eelneval päeval turniiril kohal viibida.

«Reegleid väänatakse vajalikus suunas ja seda teevad need, kellel on oma huvi mängus,» viitas Wozniacki asjaolule, et turniiri peasponsor Porsche on ühtlasi ka Šarapova isiklik toetaja. «Igaüks väärib teist võimalust, aga samas leian, et kui keegi on kandnud võistluskeeldu keelatud ainete tarvitamise eest, peaks ta alustama nullist ja end tagasi tippu võitlema,» lausus taanlanna.

Meldooniumi tarvitamise eest esialgu kaheaastase võistluskeelu saanud, kuid apelleerimise järel 15-kuulise mängupausiga leppima pidanud Šarapova naaseb tennisekarussellile ilma edetabelikohata. Samas on mitme turniiri korraldajad talle juba andnud vabapääsme. Nii saab viiekordne suure slämmi turniirivõitja mais osaleda Madridi ja Rooma turniiril.

«Pole tähtis, kellega on tegemist, aga kui mängijal on turniiri alates veel kehtiv võistluskeeld, ei tohiks ta seal osaleda. See on turniiri korraldajatelt lugupidamatu lüke nii teiste mängijate kui ka WTA suhtes,» jätkas Wozniacki.

Ka meeste tabeli esireket Andy Murray on varem öelnud, et dopingukaristuse saanud mängijatele ei tohiks naasmise järel vabapääsmeid jagada. Nädala alguses märkis US Openi võitja ja värskes edetabelis taas esikohale kerkiv sakslanna Angelique Kerber, et tema meelest on «veidi kummaline, kuidas keegi saab kolmapäeval turniirile mängima marssida.»

Siiski leidub Šarapoval ka pooldajaid – maailma neljanda reketi Simona Halepi arvates õigustavad venelanna varasemad saavutused talle vabapääsme andmist. «Maria oli esireket ja võitis suure slämmi turniire. Ta suudaks ka ilma vabapääsmeta edukalt naasta ning tema tagasituleb teeb tennisele head,» lausus rumeenlanna.