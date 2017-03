Tänak laupäevast: tegime hea rehvivaliku ja sõitsime puhtalt

«Tegu on meie uue auto jaoks esimese kruusaralliga ja püüdsime päeva jooksul järjest paremaks saada. Pärastlõunasteks katseteks tegime minu arvates õige rehvivaliku ja sõitsime puhtalt,» rääkis Tänak. «Ees ootavad veel paar üsna pikka ja salakavalat katset, sealhulgas punktikatse. Sel aastal on võimalik sealt päris palju lisapunkte noppida, nii et peame targalt tegutsema, siis on meil võimalus sealtki üht-teist saada,» lisas ta.

Ralli jätkub Eesti aja järgi täna õhtul kell 18.43, lisapunkte andvale viimasele katsele starditakse kell 20.18.