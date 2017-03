McLareni hädaorg: mootor lõhub ülejäänud auto laiali

Uus McLaren-Honda MCL32 jäi Barcelonas toimunud hooajaeelse testi kahel viimasel päeval kokku neli korda raja äärde ning pealtnäha pole Honda jõudnud probleemide lahendamisega eriti kaugele. Kahekordne maailmameister Fernando Alonso teatas äpardusi kommenteerides tülpinult otsesõnu, et jõuallikal «puuduvad nii võimsus kui ka vastupidavus».

Tiimi teatel olid Alonso reedesed probleemid põhjustatud elektrihädadest. Nüüd on aga tuvastatud, et selle taga oli mootorist tulev vibratsioon. McLareni auto läbis Barcelonas kõige vähem ringe ja parim kirja saadud ringiaeg oli tippudest tervelt kolm sekundit kehvem.

«Kahjuks ilmnesid elektriprobleemid taas, ehkki vahetasime öö jooksul hulgaliselt osi välja. Seetõttu pidime testisõidu asemele keskenduma rikete allika tuvastamisele,» selgitas Honda vormeliprogrammi juht Yusuke Hasegawa.

«Ehkki meid on tabanud hulk probleeme, oleme auto kohta palju teada saanud ja nüüd on meil selge, mida peame muutma,» püüdis tiimijuht Eric Boullier halva mängu juures head nägu teha. «Otse öeldes – ega muredele üleöö lahendusi ei leia. Aga loodame, et nii McLaren kui ka Honda suudavad Austraalias peetava avaetapi eel kõik vajalikud sammud astuda,» lisas ta.

McLaren ise vastavat infot mõistagi ei avaldanud, kuid konkurentide luureandmetele tuginedes väidab Sky Sports, et tiim vahetas kahe nädala jooksul peetud kaheksa testipäeva käigus välja rohkem jõuallikaid kui terve algava hooaja jooksul lubatud – limiidi ületamisel järgnevad juba karistused. Ühtlasi on McLaren sunnitud kasutama Honda mootoreid piiratud võimsusega, see ei võimalda tiimil aga ülejäänud auto käitumist vajalikul moel proovile panna. «Meil on täpselt üks probleem ja selleks on mootor,» ei jätnud Alonso ajakirjanikega suheldes enda teada, mida ta jaapanlaste tegemistest arvab.

Vormel-1 sarja avaetapp Melbourne’is toimub 26. märtsil ehk täpselt kahe nädala pärast. Jenson Buttoni lahkumise järel on Alonso kõrval tänavu võistkonna teine põhisõitja noor belglane Stoffel Vandoorne.