Täna: Klavanile ennustatakse algkoosseisu kohta ka Burnley vastu

Enne mängu:

Liverpool kaotas Burnleyle augustis võõrsil 0:2, ehkki kõik olulised statistikanumbrid olid nende kasuks. Paraku oli Burnley väravates toona osa süüd ka Klavanil, kes kaotaski seejärel algkoosseisukoha. Nüüd on Eesti koondise kapten aga suutnud end taas põhirivistusse murda ning nii This Is Anfield ennustab, et ta jookseb tänagi Joel Matipi keskkaitsepartnerina platsile, Dejan Lovren peab aga mängu varumeestepingilt vaatama. Liverpool Echo neljast eksperdist kolm eelistaksid seevastu Lovreni.

Klavan sai peatreenerilt Jürgen Kloppilt viimasel pressikonverentsil kõvasti kiita, mis tõstab tema aktsiaid. «Ragnar on meie eest suurepäraseid esitusi teinud ja eriti hea oli ta eelmises mängus, nii et ma ei ole veel otsustanud, kes mängu alustab,» sõnas Klopp. Sakslasel peamurdmist jagub, sest vigastuse tõttu jäävad mängust kindlasti eemale Jordan Henderson ja Daniel Sturridge, lahtine on ka viimastelt treeningutelt puudunud Roberto Firmino osalemine.

Kaheksast viimasest liigamängust on Liverpool võitnud vaid kaks, ent mõlemad otseste konkurentide Tottenhami ja Arsenali vastu. Liigatabelis ollakse 52 punktiga neljandal kohal, liidrist Chelseast 14 punkti kaugusel. Teisel ja kolmandal kohal olevast Tottenhamist ja Manchester Cityst jäädakse maha nelja punktiga.

Tänane vastane Burnley on tabelis 31 punktiga 12 kohal, ent võõrsil on tegu konkurentsitult liiga kõige nõrgema meeskonnaga. 13 seni võõrsil peetud liigamängust on Burnley suutnud saada vaid kaks viigipunkti, ülejäänud 11 mängu on kaotatud. Veel kõnekam on võõrsil löödud väravate arv, sest neid on Burnleyl kirjas vaid kaheksa. Endale on seevastu lastud lüüa 28 väravat.