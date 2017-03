Cristiano Ronaldo perre on sündimas kaksikud

Väidetavalt on 32-aastane vutiäss oma lähimatele sugulastele teada andnud, et peagi on perre sündimas kaks poissi. Kuigi Ronaldo varjab üldiselt oma eraelu hoolikalt, siis on ta väidetavalt öelnud, et lapsed on väga varsti sündimas, kirjutas Soccernet.ee.

Neljal korral maailma parimaks jalgpalluriks valitud portugallase esimene poeg sündis aastal 2010, kelle tõi kinnitamata andmeil ilmale samuti surrogaatema, kuid ema isik on avalikkusele teadmata. Kuulujuttude kohaselt hakkavad kaksikute eest Madridis hoolt kandma Ronaldo ise ja tema ema.